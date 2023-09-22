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Фото: Уральская транспортная прокуратура

Прокуратура: Boeing-737 выкатился за пределы ВПП в пермском аэропорту на 50 метров

Транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности полетов по факту выкатывания самолета Boeing-737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс ТК 3964 по маршруту Анталья - Пермь, за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, судно выкатилось на 50 метров за пределы ВПП. На борту находилось 174 пассажира, из которых 26 детей, а также семь членов экипажа. Пострадавших нет.

самолет выкатился за ВПП(2023)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

самолет выкатился за ВПП(2023)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

самолет выкатился за ВПП(2023)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

Обстоятельства происшествия устанавливаются. С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора.

Теги: прокуратура, проверка, безопасность полетов, взлетно-посадочная полоса, ВПП, самолет, пермский аэропорт, большое савино


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Развитие сюжета:

Ранее 22.09.2023 16:24 Мск Аэропорт Большое Савино возобновил работу после выкатывания самолета за пределы ВПП

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Ранее 22.09.2023 13:17 Мск В пермском аэропорту самолет выкатился за пределы ВПП

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