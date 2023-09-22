Прокуратура: Boeing-737 выкатился за пределы ВПП в пермском аэропорту на 50 метров

Транспортная прокуратура проводит проверку в сфере безопасности полетов по факту выкатывания самолета Boeing-737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс ТК 3964 по маршруту Анталья - Пермь, за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, судно выкатилось на 50 метров за пределы ВПП. На борту находилось 174 пассажира, из которых 26 детей, а также семь членов экипажа. Пострадавших нет.





Обстоятельства происшествия устанавливаются. С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора.