23 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В СПЧ раскритиковали "право" школ на дополнительное обучение русскому языку детей мигрантов

То, что школы получили право включать в учебный план курсы по изучению русского языка для детей мигрантов, является формальной реакцией Минпросвещения на острешую проблему, заявил председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов.
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Он отмечает, что растущее и уже критическое число в российских школах детей мигрантов, не говорящих на русском языке, давно стало проблемой федерального масштаба. Было соответствующее поручение главы государства, межведомственная комиссия Совбеза и СПЧ серьезно работали над решением этой важнейшей задачи более года, были подготовлены рекомендации, призванные защитить как законные интересы детей россиян, так и способствовать реальной интеграции детей мигрантов в российское языковое и культурное пространство. Они были направлен министру просвещения.

"Но никто не ожидал столь бездарной и формальной реакции. Для которой в мире бюрократии есть только одно определение: поручение закрыто формально. Мы увидели яркий пример такого безответственного и непрофессионального подхода в августе сего года, когда Минпрос выпустил Приказ министра Кравцова С.С. на двух листочках, в котором сказано, что образовательные организации вправе (заметьте - не обязательно!!!) самостоятельно включать в учебный план курсы, дисциплины (модули), дополнительные общеобразовательные программы по изучению русского языка детьми, слабо владеющими или вовсе не владеющими русскими языком. В общем, перевожу: для каждой школы это теперь личная проблема (как была, так и осталась) без бюджетов и единого методологического подхода. Вот так столь важную государственно задачу просто демонстративно "отпихнули" те, кто должен ее решать", - написал Кабанов.

При этом в приказе ничего не сказано про проблемы этнические классов, где большинство не говорит на русском, а также про предварительное изучение русского языка.

Кабанов приводит такие цифры. В России мигрантов около 5% населения, но они совершают 22% всех изнасилований, то есть в среднем в шесть раз чаще, чем россияне. Подобая история с убийствами, ограблениями и другими преступлениями.

Теги: дети, мигранты, русский язык, СПЧ, школа


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