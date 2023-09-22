23 Сентября 2023
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Фото: Уральская транспортная прокуратура

В пермском аэропорту самолет выкатился за пределы ВПП

В пермском аэропорту "Большое Савино" самолет Boeing-737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Антальи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Пострадавших нет, сам самолет видимых повреждений не получил. В ближайшее время его отбуксируют на стоянку. Внештатная ситуация парализовала работу аэропорта. В настоящий момент аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов.

самолет выкатился за ВПП(2023)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

самолет выкатился за ВПП(2023)|Фото: Уральская транспортная прокуратура

По данным Telegram-канала "112" борту находились 174 пассажира. Основная причина якобы в том, что пилот просто не успел затормозить.

Теги: самолет, аэропорт, Большое Савино


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Развитие сюжета:

Ранее 22.09.2023 16:24 Мск Аэропорт Большое Савино возобновил работу после выкатывания самолета за пределы ВПП
Ранее 22.09.2023 13:39 Мск Прокуратура: Boeing-737 выкатился за пределы ВПП в пермском аэропорту на 50 метров

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