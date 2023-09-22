В пермском аэропорту самолет выкатился за пределы ВПП

В пермском аэропорту "Большое Савино" самолет Boeing-737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Антальи, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Пострадавших нет, сам самолет видимых повреждений не получил. В ближайшее время его отбуксируют на стоянку. Внештатная ситуация парализовала работу аэропорта. В настоящий момент аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов.

По данным Telegram-канала "112" борту находились 174 пассажира. Основная причина якобы в том, что пилот просто не успел затормозить.