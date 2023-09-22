23 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Кремле пойдут в суд в случае налогообложения российских активов в ЕС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков полагает, что Кремль в случае введения Евросоюзом налога на прибыль с замороженных российских активов может обратиться в суд.
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"Здесь нужно с юридической точки зрения, безусловно, владельцам активов выносить свои суждения на этот счет", - приводят "Ведомости" слова Пескова.

Напомним, ранее основатель компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска оценил в сумму от $500 млрд до $1 трлн размер вложений, которые были инвестированы "деловыми русичами" в западные активы. Он считает, что эти средства медленно, но верно возвращаются в Россию в обход санкций. Правда, в России на эти деньги тоже есть охотники, которые так и норовят обобрать "деловых людей".

Ранее стало известно о том, что за границей заморожены активы России в сумме $300 млрд, 200 из которых Россия могла "перепрятать".

Теги: Актив, налог, суд, Кремль


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