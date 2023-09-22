В осенний призыв штрафовать будут только за неявку по бумажной повестке – Картаполов

В осенний призыв в 2023 году правила не изменятся, основным документом для явки в военкомат будет бумажная повестка, передает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова.

Он отметил, что электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме, они могут только дублировать бумажные.

Штраф до 30 тыс. руб. за неявку по повестке коснется только тех, кто с 1 октября не явится в военкомат, получив бумажную повестку.

Ранее замминистра цифрового развития России Олег Качанов заявил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года, так как имеются очень жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности. По его словам, пилотный проект запустят до конца года в одном-двух регионах.