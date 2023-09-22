Жительнице Екатеринбурга, упавшей под поезд метро, сделали вторую операцию

Состояние жительницы Екатеринбурга, упавшей под поезд на станции метро, остается тяжелым.

Все случилось в понедельник утром на станции "Проспект Космонавтов": на рельсы упала девушка. По словам очевидцев, ее забрала машина реанимации, она была вся в крови. С сочетанными травмами пострадавшую доставили в городскую больницу №36.

Как сообщили Накануне.RU в министерстве здравоохранения Свердловской области, на сегодняшний день состояние пациентки все еще остается тяжелым.

"Проведена вторая операция. Состояние тяжелое. В реанимации", - рассказали в областном Минздраве.

Ранее сообщалось, что пострадавшей екатеринбурженке проводится интенсивная терапия.