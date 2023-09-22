На Площади Республики в Ереване идут массовые задержания протестующих

В Ереване на Площади Республики в пятницу продолжаются протесты и массовые задержания протестующих. По последним данным, задержано уже более 80 человек. Среди них оказался сын экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Сам Кочарян был госпитализирован после избиения силовиками. Также был задержан младший сын совладельца московского ТЦ "Ереван-Плаза" Геннадия Степаняна Шагор.

По данным СМИ, сегодня в правительстве Армении должно было состояться заседание кабинета министров, протестующие хотели призвать к ответу Никола Пашиняна, премьер-министра. Но ему удалось покинуть здание на Площади Республики с заднего входа.

Также в сети появились кадры, как двое мужчин, не скрывающих свои лица, бросают в ворота российского посольства пакеты с красной краской.