23 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге перенесли сроки открытия двух улиц из-за строительства трамвайной линии

В Екатеринбурге строители перенесли сроки открытия улицы Зоологической и дублера улицы Серафимы Дерябиной. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в мэрии, это связано со строительством трамвайной линии в Академический район. Открытие движения транспорта по улице Зоологической, от дома №2 до улицы Серафимы Дерябиной, а также по дублеру Серафимы Дерябиной, от дома №30 до дома №30 "б", перенесено на 31 октября 2023 года.

"Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавили в администрации.

Напомним, в начале сентября в Екатеринбурге состоялась церемония технического запуска трамвая в Академический. В декабре пройдут последние испытания и уже в январе 2024 года, как ожидается, в этот район будет ездить трамвай.

Теги: линия, улицы, строительство, открытие, Екатеринбург


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