23 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Якутии жестко раскритиковали Роскомнадзор за запрет фильма "Айта"

Печатная версия популярной в Якутии газеты "Якутск вечерний" вышла сегодня с жесткой критикой Роскомнадзора на первой полосе. Статья на передовице посвящена распоряжению Роскомнадзора изъять со стриминговых платформ и из онлайн-кинотеатров фильм "Айта". Ранее лента с успехом шла в российских кинотеатрах, Минкульт не усмотрел в нем ничего запретного. Но вот в Роскомнадзоре сочли, что фильм несет в себе признаки "деструктивной информации, противоречащей принципам единства народов России".

В целом идея фильма нацелена как раз против разделения народов России на примере случая этого самого разделения. Накануне об этом с Роскомнадзором пытался поговорить известный блогер и кинообозреватель Евгений Баженов (более известный как BadComedian), но ведомство не стало отвечать на вполне корректно заданный вопрос, а просто заблокировало Баженова в соцсети.

Якутские журналисты отмечают, что запрет вызвал в республике широкий резонанс и непонимание, чем же руководствовался Роскомнадзор. Подзаголовок публикации такой: "Запретить! Не пущать! Как бы не вышло!" — в стране, видимо, закончились экстремисты".

Режиссер фильма Степан Бурнашев, ранее, кстати, получивший за свою работу приз кинофестиваля "Зимний", не может понять, как еще показать негативное явление, если не через конфликт, тем более, что фильм заканчивается хэппи-эндом и, можно сказать, "моралью". "Ни один фильм не может существовать без конфликта! Кто-то должен оказаться поражен, кто-то мог заблуждаться. Как еще кино нести просветительскую роль?" - задает Бурнашев риторический вопрос.

Теги: якутия, айта, критика, роскомнадзор, запрет


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