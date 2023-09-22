23 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Медведев предложил "голодным европейцам" "снести" правительства нескольких стран

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о "драке европейцев за кусок хлеба".

"Перегрызлись наши самые любимые противники. В буквальном смысле – за корку чёрствого хлеба. Польша продлила запрет на поставки украинского зерна на свою территорию. Даже Еврокомиссию слушать не стала. Примеру поляков тут же последовали и другие ЕСовцы – словаки и венгры. Всем очевидно, что даже ближайшие союзники давно не видят Украину равноценным партнёром", - написал Медведев в своем telegram-канале.

Далее Медведев рассуждает, в частности, о том, что "Польша знает, что делать с чужими землялми", приходя в итоге к выводу, что с такими союзниками и врагов не надо.

"Жаль только народы этих стран – миллионы граждан начнут просто исчезать. Одна надежда, что люди окажутся разумнее этих. И просто уберут их с политической доски. Или просто уберут, как это и происходило веками", - считает Медведев.

Теги: Дмитрйи Медведев, зампред Совбеза, Украина, Польша


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