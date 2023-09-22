В медучреждения Владимирской области по нацпроекту «Здравоохранение» в этом году уже поступило более 460 единиц современного оборудования

В 2023 году в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» для больниц Владимирской области закуплено 468 единиц медицинского оборудования на сумму около 94 млн рублей.

461 единица на сумму более 40 млн рублей уже поставлена в медицинские учреждения региона, сообщает пресс-служба правительства Владимирской области.

Большая часть оборудования – 447 единиц - предусмотрена для оснащения новых фельдшерско-акушерских пунктов – уже открытый, в посёлке Дружба Камешковского района, и готовящиеся к открытию: в селе Зиновьево и посёлке Золотуха Кольчугинского района, деревнях Новожилово Александровского района, Демидово Гусь-Хрустального района, Левенда Меленковского района, Кондряево Судогодского района. Закуплены автоматические дефибрилляторы, портативные электрокардиографы, тонометры для измерения артериального давления, фонендоскопы, кислородные ингаляторы, анализаторы уровня сахара крови, анализаторы гемоглобина, анализаторы холестерина, транспальпебральные тонометры для измерения внутриглазного давления, кольпоскопы и другая аппаратура.

Кроме того, в настоящий момент в Кольчугинской центральной районной больнице вводят в эксплуатацию маммограф. В Муромской ЦРБ идёт монтаж рентгеновского аппарата, а в октябре ожидается поставка стресс-тест-системы с велоэргометром. В Александровской районной больнице в начале октября появятся 2 цитоскопа.

Напомним, масштабная программа модернизации первичного звена системы здравоохранения реализуется с 2021 года и призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских территорий, поселков и городов с численностью населения до 50 тысяч человек. С 2022 году программа вошла в состав национального проекта «Здравоохранение», который нацелен на совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни.