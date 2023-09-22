23 Сентября 2023
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Спорт Иркутская область
Фото: irzs.ru

В Бугульдейке (Иркутская область) уже в сентябре откроют новую универсальную спортивную площадку

Новую универсальную спортивную площадку в поселке Бугульдейка Ольхонского района планируется открыть в конце сентября. Большая часть работ уже выполнена. Всего на строительство спортивного сооружения из бюджета Иркутской области выделено 4,6 млн руб. в рамках областной государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Детский лагерь им. Титова в Верхней Сысерти(2022)|Фото: Накануне.RU

«Одной из целей программы является обеспечение равных возможностей для занятий жителей разных территорий региона. Такие спортивные площадки в небольших населённых пунктах становятся центром притяжения для детей, молодёжи и активного взрослого населения», - отметила депутат Законодательного Собрания Иркутской области Галина Кудрявцева.

галина кудрявцева, иркутское заксо(2023)|Фото: irzs.ru

В ходе рабочего визита в Ольхонский район она встретилась с общественниками, посетила действующие социально значимые объекты, а также проверила ремонт и строительство новых, сообщает пресс-служба Заксобрания Иркутской области.

Также Галина Кудрявцева на встречах с жителями и представителями администрации Бугульдейки обсудила капитальный ремонт местного детского сада и школы. Отдельное внимание было уделено начавшемуся ремонту дорог. Например, в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» идёт ремонт дороги Петрово - Бугульдейка на участке с 0 по 13 километр. На нескольких участках отсутствуют слои дорожной одежды, поэтому во время дождей дорогу размывает, машинам сложно проехать. Подрядчик должен восстановить водоотводные и водопропускные трубы, водоотводные канавы. Это позволит более эффективно отводить воду с проезжей части. Только после этого будет уложена дорожная одежда и проведено обустройство этого участка дороги. В ходе рабочего визита в Ольхонский район она встретилась с общественниками, посетила действующие социально значимые объекты, а также проверила ремонт и строительство новых.

Теги: спортивная площадка, бугульдейка, развитие физической культуры и спорта


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