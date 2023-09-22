В Карелии учителям будут платить за стобалльников на ЕГЭ

Заксобрание Карелии приняло в первом чтении законопроект, который предусматривает дополнительные меры материальной поддержки самых "успешных" педагогов. Премию в 100 тыс. рублей будут платить учителям, которые подготовили призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников и выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.

Как отмечает председатель карельского парламентского Комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова, в республике каждый год до пяти старшеклассников становятся победителями и призерами заключительного этапа олимпиад, а 100 баллов на ЕГЭ набирают до 25 выпускников.

Это не единственная мера стимулирования учителей в регионе. Месяц назад глава Карелии Артур Парфенчиков поручил разработать дополнительные меры поддержки для молодых педагогов в городах. Им будут платить по 100 тыс. рублей, как ранее было введено для сельских педагогов, которым эту сумму выплачивают по итогам первого и второго года работы.