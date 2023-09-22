Югорчанина будут судить за двойное убийство

Житель Нефтеюганского района предстанет перед судом по обвинению в двойном убийстве, а также покушении на убийство, незаконное проникновение в жилище и угроза убийством, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, в ночь на 10 января 2023 года обвиняемый, будучи пьяным, вооружился ножом прибыл в один из домов в первом микрорайоне поселка Пойковский, где в гостях у знакомых находилась его бывшая супруга с сожителем. Обвиняемый убил сперва ножом сожителя бывшей супруги, а затем ворвался в квартиру и зарезал ее саму. Также он угрожал убийством хозяйке квартиры и ранил ножом очевидца преступления, который пытался остановить его.

После подозреваемый ушел к своему знакомому, где был задержан полицейскими.



По уголовному делу следователем собраны достаточные доказательства, расследование завершено. Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.