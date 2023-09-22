Минтруд впервые представит рейтинг учебных заведений по востребованности выпускников

Первый национальный рейтинг образовательных организаций будет составлен с учетом трудоустройства и уровня зарплат выпускников и представлен уже в этом году. В основе рейтинга будут лежать данные мониторинга трудоустройства с портала "Работа России". Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на расширенном заседании президиума Госсовета в Великом Новгороде.

Он предложил и абитуриентов набирать по потребности в кадрах. Формально это и сейчас происходит и называется госзаказом, но, видимо, сам министр признает, что это только формально.

Кроме того, предлагается уточнить квоту приема на целевое обучение по программам высшего образования, чтобы закрепить 90% мест из квоты под запросы конкретных предприятий. Также можно дать возможность предприятиям, испытывающим дефицит в кадрах, заключать целевые договоры со старшекурсниками колледжей и техникумов.

Как уже сообщалось, Котяков уверен, что спрос на рабочую силу в России будет расти. Наибольшая потребность сотрудников будет наблюдаться в обрабатывающем производстве, там появится почти 800 тыс. новых вакантных мест. Еще 400 тыс. человек понадобится компаниям, занимающимся транспортировкой и хранением, приток 285 тыс. кадров будет необходим для сферы здравоохранения и социальных услуг, а для научных исследований и IT-сектора – 430 тыс. Это вызвано сокращением трудоспособного населения.

Президент Владимир Путин заявил, что в России будет ежегодно формироваться пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики. Первый такой прогноз должен быть подготовлен уже в следующем году. И уже на его основе будут формироваться параметры подготовки кадров со средним и высшим профобразованием.

Интересно, что Путин тоже фактически признал, что действующий институт госзаказа не работает.