"Атомстройкомплекс" номинирован на звание "Работодатель года"

Крупнейший строительный холдинг Урала – "Атомстройкомплекс" – вошел в шорт-лист "Народной премии e1" в номинации "Работодатель года". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании.

В структуру "Атомстройкомплекса" входит 11 заводов по выпуску строительных материалов, проектный институт, строительные подразделения и управляющие компании. Общая численность сотрудников составляет порядка 5,5 тысяч человек.

"Более трети сотрудников работают в нашей компании 11 лет и дольше, при этом каждый второй соискатель на открытые вакансии приходит по рекомендации сотрудников. Это важный показатель удовлетворенности персонала. Мы обеспечиваем сотрудникам возможности для профессионального роста, сохранения и приумножения физического здоровья. Компания оказывает поддержку персоналу в решении жилищного вопроса, а также обучении детей. Однако самым главным преимуществом компании является высокий уровень проектов, которые нам доверяют реализовывать в Екатеринбурге и Свердловской области. Возможность гордиться своим трудом, своими коллегами, ощущать сопричастность к изменениям, которые "Атомстройкомплекс" совершает в городе на протяжении почти 30 лет – это мощная мотивация и вдохновение для работы", - рассказала директор по персоналу "Атомстройкомплекса" Галина Хабарова.

В портфолио компании – десятки уникальных объектов, в числе которых знаковые для Екатеринбурга Дом Севастьянова, Театр юного зрителя, Эрмитаж-Урал. Сотрудники "Атомстройкомплекса" регулярно занимают призовые места на отраслевых конкурсах профессионального мастерства, получают награды городского, регионального и федерального уровней.