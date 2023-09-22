41% россиян отмечает ускорение роста цен на бензин - опрос

Россияне впервые с июля ощутили замедление инфляции по такой категории продуктов как мясо и птица. Опрос фонда "Общественное мнение" показал, что на минувшей неделе замедление инфляции граждане почувствовали практически по всем социально значимым товарам и услугам. Исключение – топливо.

41% россиян уже вторую неделю отмечает, что за последний месяц рост цен на бензин и дизель увеличился. Это максимальные показатели за весь год, в сентябре 2022 года рост цен на топливо ощущал только 21% граждан, а в феврале этого года и вовсе 16%.

Не ощущают россияне замедления роста цен по таким категориям как бытовые услуги и пассажирский транспорт.

Что касается снижения ощущаемой инфляции по продуктам: хоть за неделю показатель и снизился, но в некоторых категориях он все равно остается очень высоким. Так, рост цен на мясо и птицу ощущают 44% граждан (против 48% на прошлой неделе), хлеб и хлебобулочные изделия дорожают для 24%, рыба и морепродукты – для 29%.