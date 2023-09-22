Клятву служения Родине дали 96 кадетов в Иркутской области

Клятву служения Родине дали сегодня 96 воспитанников кадетских корпусов из Иркутска и Усолья-Сибирского на торжественной церемонии у мемориала «Вечный огонь Славы». С этим событием их поздравили губернатор региона Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, мэр Иркутска Руслан Болотов, военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Игорь Кобзев отметил, что уровень подготовки кадетов в Иркутской области позволяет им поступать в ведущие российские высшие военные заведения: «Вы уже на пути к самому высокому, почетному и важному звания защитника Отечества. Произнося слова клятвы, вы берете на себя обязательство гордо и с честью нести звание кадета».

Александр Ведерников от имени депутатов областного парламента пожелал воспитанникам Иркутского кадетского корпуса имени П.А. Скороходова и Усольского гвардейского кадетского корпуса успехов в учебе и в служении Отечеству: «С сегодняшнего дня вы вступили в кадетское братство. Вам предстоит сохранять и преумножать то, что является достоянием России. И самая главная задача после верности Родине, быть верными кадетской дружбе, которая навсегда свяжет вас вместе».

Также Игорь Кобзев и Александр Ведерников приняли участие в традиционном вручении «Командирских часов» кадетам, давшим клятву. Завершилась торжественная церемония возложением цветов к Вечному огню.