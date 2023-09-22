23 Сентября 2023
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Армия и ВПК Иркутская область
Фото: irzs.ru

Клятву служения Родине дали 96 кадетов в Иркутской области

Клятву служения Родине дали сегодня 96 воспитанников кадетских корпусов из Иркутска и Усолья-Сибирского на торжественной церемонии у мемориала «Вечный огонь Славы». С этим событием их поздравили губернатор региона Игорь Кобзев, председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, мэр Иркутска Руслан Болотов, военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко, сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Игорь Кобзев отметил, что уровень подготовки кадетов в Иркутской области позволяет им поступать в ведущие российские высшие военные заведения: «Вы уже на пути к самому высокому, почетному и важному звания защитника Отечества. Произнося слова клятвы, вы берете на себя обязательство гордо и с честью нести звание кадета».

кадеты(2011)|Фото:nakanune

Александр Ведерников от имени депутатов областного парламента пожелал воспитанникам Иркутского кадетского корпуса имени П.А. Скороходова и Усольского гвардейского кадетского корпуса успехов в учебе и в служении Отечеству: «С сегодняшнего дня вы вступили в кадетское братство. Вам предстоит сохранять и преумножать то, что является достоянием России. И самая главная задача после верности Родине, быть верными кадетской дружбе, которая навсегда свяжет вас вместе».

александр ведерников, кадеты(2023)|Фото: irzs.ru

Также Игорь Кобзев и Александр Ведерников приняли участие в традиционном вручении «Командирских часов» кадетам, давшим клятву. Завершилась торжественная церемония возложением цветов к Вечному огню.

Теги: кадеты, александр ведерников, кадетский корпус, военные учебные заведения


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