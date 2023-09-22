В Москве задержали очередного жениха Волочковой

В Москве задержан 44-летний Дмитрий Дюран, объявленный в федеральный розыск еще в начале июня этого года. Экс-жених Анастасии Волочковой (он был с ней в прошлом году) стал фигурантом дела о мошенничестве. По данным следствия, мужчина привлек инвестиции на 100 млн руб. в проект фейковой кондитерской.

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Baza сообщает, что мужчина уговорил более 40 инвесторов вложиться в его проект, пообещав доходность до 180% годовых.

Через пять месяцев после открытия "цеха", который больше напоминал квартиру, чем кондитерскую, бизнес закрылся.

Сейчас мужчина находится в СИЗО.

Это уже второй за последние полгода случай отправки в изолятор бывших женихов Волочковой.

В мае этого года суд отправил в СИЗО бащника Сергея Кузнецова – его подозревают в избиении собственной жены.