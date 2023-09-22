Пианист Юрий Розум провел мастер-классы для юных музыкантов Ямала

23 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Газпромнефть-Заполярье

Пианист Юрий Розум провел мастер-классы для юных музыкантов Ямала

Педагоги "Музыкальной мастерской Юрия Розума" впервые провели мастер-классы в Яр-Сале и вновь посетили Мыс Каменный. Ученики местных музыкальных школ приняли участие в занятиях по академическому вокалу, игре на фортепиано и гитаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпромнефть-Заполярья".

Мастерские проводятся под эгидой "Родных городов" – программы социальных инвестиций "Газпром нефти". Образовательный проект в Ямальском районе поддерживают предприятия "Газпромнефть-Заполярье" и "Газпромнефть-Ямал".

"В этом году педагоги "Музыкальной мастерской" впервые посетили Яр-Сале. Для ямальских исполнителей это возможность пообщаться с именитыми музыкантами и раскрыть свой творческий потенциал. Увлеченность ребят и их стремление к искусству подтверждают, что организация таких проектов имеет большое значение", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.

Мастер-классы для юных музыкантов провели народный артист России Юрий Розум, преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных Даниил Контуашвили и Дмитрий Мурин, а также солист Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского Дмитрий Мазанский. Для педагогов ямальских музыкальных школ эксперты проекта организовали творческую встречу, где обсудили современные методики преподавания.

"Дети в больших городах все-таки получают хорошее музыкальное, художественное образование, здесь есть много школ, театров и есть настоящие педагоги от Бога, которые могут открыть детям и музыкальную красоту, и вдохновение. А в отдаленных местах, куда часто можно только на вертолете и добраться, ребята точно с такими же способностями оказываются изолированными от высокого искусства, от настоящего творчества. Поэтому для меня всегда так важно приезжать в самые труднодоступные регионы, рассказывать, что несет музыка, как она выражает душу, как можно через музыку воплощать свои чувства, понимать язык музыки, говорить на нем", – рассказал народный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Розум.

Совместный проект "Газпром нефти" и Международного благотворительного фонда Юрия Розума реализуется с 2017 года для поддержки талантливых юных музыкантов в регионах России.

"Проект "Музыкальная мастерская Юрия Розума" – это важное культурно-образовательное событие в Ямальском районе для всех его жителей. Ученики и педагоги музыкальных школ получили новые знания, ямальцы побывали на концертах классической музыки. Уверен, наше сотрудничество будет расширяться, откроются новые музыкальные таланты, а мы всегда с удовольствием ждем гостей на ямальской земле", – подчеркнул глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Весной педагоги мастерской побывали в музыкальных школах Ноябрьска, Муравленко и Ханымея. До конца года они также посетят Тарко-Сале, Надым и Тазовский.

Теги: Юрий Розум, музыкальная мастерская, Родные города, Газпром нефть


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети