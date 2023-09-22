Пианист Юрий Розум провел мастер-классы для юных музыкантов Ямала

Педагоги "Музыкальной мастерской Юрия Розума" впервые провели мастер-классы в Яр-Сале и вновь посетили Мыс Каменный. Ученики местных музыкальных школ приняли участие в занятиях по академическому вокалу, игре на фортепиано и гитаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпромнефть-Заполярья".

Мастерские проводятся под эгидой "Родных городов" – программы социальных инвестиций "Газпром нефти". Образовательный проект в Ямальском районе поддерживают предприятия "Газпромнефть-Заполярье" и "Газпромнефть-Ямал".

"В этом году педагоги "Музыкальной мастерской" впервые посетили Яр-Сале. Для ямальских исполнителей это возможность пообщаться с именитыми музыкантами и раскрыть свой творческий потенциал. Увлеченность ребят и их стремление к искусству подтверждают, что организация таких проектов имеет большое значение", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья" Владимир Крупеников.

Мастер-классы для юных музыкантов провели народный артист России Юрий Розум, преподаватели Российской академии музыки имени Гнесиных Даниил Контуашвили и Дмитрий Мурин, а также солист Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского Дмитрий Мазанский. Для педагогов ямальских музыкальных школ эксперты проекта организовали творческую встречу, где обсудили современные методики преподавания.

"Дети в больших городах все-таки получают хорошее музыкальное, художественное образование, здесь есть много школ, театров и есть настоящие педагоги от Бога, которые могут открыть детям и музыкальную красоту, и вдохновение. А в отдаленных местах, куда часто можно только на вертолете и добраться, ребята точно с такими же способностями оказываются изолированными от высокого искусства, от настоящего творчества. Поэтому для меня всегда так важно приезжать в самые труднодоступные регионы, рассказывать, что несет музыка, как она выражает душу, как можно через музыку воплощать свои чувства, понимать язык музыки, говорить на нем", – рассказал народный артист России, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Юрий Розум.

Совместный проект "Газпром нефти" и Международного благотворительного фонда Юрия Розума реализуется с 2017 года для поддержки талантливых юных музыкантов в регионах России.

"Проект "Музыкальная мастерская Юрия Розума" – это важное культурно-образовательное событие в Ямальском районе для всех его жителей. Ученики и педагоги музыкальных школ получили новые знания, ямальцы побывали на концертах классической музыки. Уверен, наше сотрудничество будет расширяться, откроются новые музыкальные таланты, а мы всегда с удовольствием ждем гостей на ямальской земле", – подчеркнул глава Ямальского района Андрей Кугаевский.

Весной педагоги мастерской побывали в музыкальных школах Ноябрьска, Муравленко и Ханымея. До конца года они также посетят Тарко-Сале, Надым и Тазовский.