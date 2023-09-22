В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел самолет Минобороны

Военный самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Екатеринбурга.

Как пишет Telegram-канал "Осторожно, новости", в четверг вечером Ил-76МД-90А (глубокая модернизация Ил-76, данный самолет Минобороны получило в 2015 году) вылетел из аэропорта Кольцово в Ростов-на-Дону. Однако при наборе высоты командир судна сообщил, что на борту отказала одна из систем навигаций. Было принято решение вернуться в Екатеринбург.

"На земле самолет встречала спасательная команда. В 10 часов вечера он совершил успешную посадку, после чего был отбуксирован для дальнейшего изучения механиками", - пишет канал.

Уточняется, что Ил-76 не получил повреждений и не перевозил опасных грузов.

Получить оперативный комментарий в Кольцово не удалось. Накануне.RU направило письменный запрос в пресс-службу аэропорта.