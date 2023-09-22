Российский оскаровский комитет приостановил работу

Российский оскаровский комитет приостановил работу, передает ТАСС со ссылкой на продюсера Федора Попова.

Раньше комитет ежегодно принимал решение о выдвижении национальной картины на премию Американской киноакадемии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

По словам Попова, сейчас ряды комитета "сильно поредели". Он также заявил, что сейчас было бы предельно неуместно выдвигать фильмы на "Оскар".

В прошлом году комитет не выдвигал фильм на "Оскар". Мнения участников комитета разделились, его председатель – режиссер Павел Чухрай – сложил с себя полномочия и вышел из комитета.