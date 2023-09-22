В 95% свердловских муниципалитетов начали включать отопление

На сегодняшний день отопление начали подавать в 95% муниципальных образований Свердловской области. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

Отопление подается в жилые дома, школы, детские сады, интернаты, больницы и учреждения культуры. Уже полностью включено теплоснабжение в 29 территориях Среднего Урала. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, тепло дали в 31,9% жилищного фонда и 72,2% объектов социальной сферы.

Подключение к отоплению должно завершиться до 2 октября. Ранее сообщалось, что подготовка области к отопительному сезону обошлась в 7 млрд рублей.

Напомним, на этой неделе свердловская прокуратура открыла "горячую линию" по нарушениям на старте отопительного сезона.