23 Сентября 2023
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Фото предоставлено компанией &quot;Газпромнефть-Ямал&quot;

Большое плавание: в Иртыш выпустили свыше миллиона мальков осетра

Предприятия "Газпром нефти" в партнерстве с "Главрыбводом" восполнили популяцию краснокнижного сибирского осетра. Они выпустили в Иртыш свыше миллиона мальков массой 10 граммов. Как сообщили Накануне.RU экологи нефтегазовой компании, такой вес считается оптимальным для выживания молоди осетра в естественной среде.

Зарыбление проводилось под контролем представителей Федерального агентства по рыболовству. Теперь молодь пройдет сотни километров по одной из крупнейших рек к местам постоянного обитания в Обской губе Карского моря. И уже через пять лет сибирский осетр сможет дать потомство.

"Восстановление популяций ценных видов рыб – важная и необходимая работа, которую компания системно ведет уже не первый год. С 2015 года "Газпромнефть-Ямал" выпустил в реки Обь-Иртышского бассейна более 52 млн мальков муксуна, чира и пеляди. Это наш вклад в поток общих усилий, главная задача которых – сохранение хрупкой природы Ямала", - отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ямала" Артем Войводяну.

Масштабная работа по восполнению ценных, редких и исчезающих видов рыбы проходит под эгидой программы "Родные города". Оператором проекта выступает "Газпромнефть-Развитие". В этом году нефтяники выпустят в водоемы России более 5,4 млн мальков сибирского осетра, нельмы, кеты, сазана и атлантического лосося. Проект по зарыблению охватывает реки и озера Архангельской, Оренбургской, Томской, Сахалинской, Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Теги: осетр, мальки, Главрыбвод, Газпром нефть


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