23 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Пашинян намекнул, что карабахских армян не ждут в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о положительных подвижках ситуации в Нагорном Карабахе и возможности возвращения местных жителей в свои дома.

При этом он дал понять, что карабахских армян не очень-то ждут в Армении. Пашинян заявил, что переезд жителей Карабаха в Армению может состояться в том случае, если их проживание в своих домах будет невозможно. "Исход армян из Карабаха не является основным планом Еревана", - заявил премьер-министр Армении.

Сколько точно армян сейчас проживает на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики – неизвестно. До 2020 года численность карабахских армян оценивалась в 100-120 тыс. человек.

Между тем, в Ереване утром в пятницу, 22 сентября, продолжились антиправительственные митинги. У здания кабмина снова собрались оппозиционные силы. Они скандируют "Никол – предатель".

Сообщается, что с утра силовики задержали уже три десятка протестующих, которые перекрывают центральные улицы города и собираются на Площади Республики.

Теги: никол пашинян, армения, нагорный карабах


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