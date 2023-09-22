23 Сентября 2023
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Происшествия Белгородская область
Фото: Официальный telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

В Белгородской области взорвался баллон с газом, пострадали пятеро

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве газового баллона в частном доме в Шебекино.

"ЧП в Шебекино. Разрушен частный жилой дом, по предварительной информации от аварийных служб, взрыв произошел по причине, связанной с эксплуатацией газового баллона. Есть пятеро пострадавших, один из которых находится под завалами", - написал Гладков в своем telegram-канале.

У троих пострадавших – травмы головы, у одного – ожоги. Причины произошедшего установят следственные службы.

Частный дом в Шебекино, пострадавший от взрыва газового баллона(2023)|Фото: Официальный telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Теги: Шебекино, баллон, газ, Вячеслав Гладков


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