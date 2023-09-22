В Белгородской области взорвался баллон с газом, пострадали пятеро

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве газового баллона в частном доме в Шебекино.

"ЧП в Шебекино. Разрушен частный жилой дом, по предварительной информации от аварийных служб, взрыв произошел по причине, связанной с эксплуатацией газового баллона. Есть пятеро пострадавших, один из которых находится под завалами", - написал Гладков в своем telegram-канале.

У троих пострадавших – травмы головы, у одного – ожоги. Причины произошедшего установят следственные службы.