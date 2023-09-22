23 Сентября 2023
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Западные исследовательские компании могут шпионить в России

В Общественной палате (ОП) РФ состоялся круглый стол по вопросу деятельности иностранных исследовательских компаний, которые могут собирать у нас в стране важные данные, отправляя их за границу. Обсуждение было "нулевым чтением" внесенного летом в Госдуму законопроекта.
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После начала СВО из России демонстративно ушли многие западные бренды, вступил в силу уже девятый пакет санкций ЕС, но иностранные аналитические компании и не думают уходить. Это вызывает подозрение. Крыглый стол так и назывался: "Изучают или шпионят? Как регулировать работу иностранных исследовательских компаний в России".

Член ОП РФ и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина напомнила, что многие западные страны вообще запрещают иностранным компаниям заходить на собственный рынок. Но в России это происходит открыто. Какая информация собирается, куда она уходит и как используется, неизвестно.

"Наши компании не могут проводить опросы под риском уголовного преследования. Их никогда не подпустят близко к сбору данных о жителях США и ЕС", — сказала Мизулина.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов подчеркивает, что шпионаж сегодня - это не кража документов, а обработка и анализ больших данных. А сейчас происходит неконтролируемый сбор данных о гражданах России.

"Сейчас данные о продажах в России практически всех товаров, от продовольствия и до фармацевтической продукции, в полном объеме и практически мгновенно прямо с касс в магазине попадают на серверы зарубежных компаний, которые эти данные собирают и делятся по первому запросу с правительствами стран, в которых расположены их головные офисы. То есть там видят, чтó мы потребляем здесь, и из анализа этих данных очень быстро разрабатывают новые рычаги давления на нашу страну", - написал депутат.

Он подчеркивает, что важно не допустить такого, что российские по бумагам компании будут работать на западных собственников.

"Исследовательские компании сегодня не пришли в Общественную палату, и это говорит о многом. Видимо, идут активные консультации по возможностям неисполнения будущего закона, возможностям фейковой перерегистрации для формального соблюдения предложенных норм и продолжения передачи стратегических данных в недружественные страны", - считает Кирьянов.

Депутат считает необходимым принимать меры по отношению к де-факто зарубежным компаниям и вносить их в список нежелательных организаций или иностранных агентов. А вот деятельности действительно российских исследовательских компаний нужно всячески способствовать.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин отмечает, что обсуждение в ОП РФ показало: законодательная инициатива "попала в самую точку", и общество действительно разделяет опасения законодателей.

Теги: исследования, исследовательские компании


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