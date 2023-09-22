23 Сентября 2023
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Фото: permkrai.er.ru

Новый пермский мэр меняет структуру администрации

Новый пермский мэр меняет структуру администрации. Глава города Эдуард Соснин в своем telegram-канале сообщил, что для повышения эффективности работы и более четкой координации меняет структуру администрации города в соответствии со структурой краевого правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

С 25 сентября к уже существующим функционально-целевым блокам добавится новый – "Общественные связи города". В него войдут информационно-аналитическое управление (пресс-служба муниципалитета), управление по вопросам общественного самоуправления и межнациональным отношениям, отдел по взаимодействию с пермской городской думой. В этом блоке будут собраны подразделения, отвечающие за выстраивание внешних и внутренних коммуникаций: с жителями, общественными, национальными и религиозными организациями, депутатами.

Также будет усилен блок "Общественная безопасность города". В его структуру войдет контрольный департамент. Ведомство осуществляет внутренний контроль работы мэрии, а также проводит проверки в сфере благоустройства.

В административно - управленческий блок, то есть аппарат мэрии, войдет правовое управление.

Новые кадры глава города пообещал представить позднее.

Теги: администрация, мэр, структура, изменения


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