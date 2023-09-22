Казус ЦБ: ставки по ипотеке растут, ставки по вкладам – не торопятся

Эльвире Набиуллиной не удается заставить банки нужным образом реагировать на повышение ключевой ставки. Как ни уговаривала она рынок, а в итоге дорожают кредиты, а не становятся доходнее депозиты.

Накануне крупнейший игрок ипотечного рынка – Сбербанк – поднял базовую ставку по ипотечным кредитам на 0,5%. Аналогичное повышение готовят и другие банки, пишет "Коммерсант". Эксперты отмечают, что доступность кредитов снижается – как и годовые планы кредитных организаций по выдаче займов.

Хотя ставки по льготным видам ипотек остаются неизменными (а именно на них сейчас приходится львиная доля кредитов), рыночные ставки растут уже до 14% и более.

Между тем, ставки по депозитам банки поднимать не спешат. Хотя на минувшей неделе глава ЦБ заявляла, что уже наблюдается некоторый переток средств населения с текущих счетов на срочные вклады, причин для этого немного, разве что ожидания самого населения (которые пока не оправдываются).

"Ведомости" отмечают, что пока крупные игроки только заявляют о намерениях в ближайшее время повысить ставки по некоторым вкладам.