На Урале оштрафовали детсад, где девочка напилась растворителя

На Среднем Урале наказали детский сад, в котором ребенок отравился растворителем. А допустившему это воспитателю объявили выговор.

Напомним, все случилось 12 июля в одном из детсадов в городе Серове: 3-летняя воспитанница напилась растворителя, который нашла в шкафчике. Девочке была оказана необходимая медицинская помощь. Сообщалось, что растворитель в шкафчик могла положить воспитательница еще в мае этого года. Весной педагог красила игровое оборудование на участке детсада, где гуляют воспитанники из ее группы.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в ходе проверки данный факт подтвердился. В итоге воспитатель привлечена к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Кроме этого, в учреждении приняли дополнительные меры по обеспечению безопасности воспитанников.

За выявленные нарушения детскому саду назначили штраф в 50 тысяч рублей. Как отметили в надзорном ведомстве, он уже оплачен.

Напомним, что инцидентом в уральском детсаду, где девочка напилась растворителя, интересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.