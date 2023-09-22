23 Сентября 2023
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Фото: https://t.me/AATrubetskoy/362

Андрей Трубецкой рассказал о перспективах строительства жилья в Сургутском районе

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой накануне на пресс-конференции рассказал о том, где и какие новые микрорайоны появятся в ближайшие годы на территории Сургутского района.

(2023)|Фото: https://t.me/AATrubetskoy/362

В частности, градостроительной документацией Высокого Мыса предусмотрено возведение целого квартала под индивидуальное жилищное строительство. Там создадут более 200 участков. В Федоровском на 15 га могут появиться высотки в девять и более этажей.

Свое развитие продолжает микрорайон Гидронамыв в Белом Яру. С 2018 г. там уже построили и ввели в эксплуатацию пять многоквартирных домов – это 85,2 тыс. кв. м жилья или 1 тыс. 430 квартир. Сейчас строят еще четыре многоквартирных дома на 56,2 тыс. кв. м. Два из них планируем ввести в эксплуатацию до конца этого года, еще два – уже в 2024 г., написал глава Сургутского района в своем telegram-канале.

"По емкости эта площадка самая большая. По комплексному развитию 250 тысяч квадратных метров. Всего одиннадцать многоквартирных домов. В настоящее время уже полностью готовы и заселены пять из них. В стадии строительства четыре и осталось еще два. На ближайшие три года по 50 тысяч квадратных метра мы планируем там вводить", - сообщил журналистам Андрей Трубецкой.

При этом, глава Сургутского района отметил, что это самая большая строительная площадка, но она не единственная. Строительство жилья идет в Белом Яру, есть объекты жилищного строительства и в Солнечном, и в Лянторе, Барсово. В Федоровском застройщик начал работы, идет строительство и и в Русскинской, и на Высоком Мысу. Глава отметил, что предпоолагается в следующем году построить дома в Сытомино и Лямино.

"По поводу места перспективной застройки - это шестой микрорайон в Федоровском. И надо понимать, что на территории района почти 470 тысяч непригодного аварийного жилья и наша задача - в первую очередь сносить аварийное жилье", - сказал Андрей Трубецкой.

Теги: Андрей Трубецкой, Сургутский район, Высокий Мы, Федоровский


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