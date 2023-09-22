Украина получит от США в 70 раз меньше того, что хотел Зеленский

Озвучена сумма, в которую оценивается помощь, выделенная США Украине после визита в Америку Владимира Зеленского. Она не является той, на которую рассчитывал глава "незалежной".

Вместо $24 млрд, на которые рассчитывал Зеленский, Украина получит пакет военной помощи на $325 млн, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее выяснилось, что администрация президента США Джо Байдена не планировала объявлять о своем решении, касающемся поставок Украине ракет большой дальности, во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон и Нью-Йорк. В Киеве же надеялись, что Байден одобрит передачу ракетных комплексов, пользуясь пребыванием Зеленского в Соединенных Штатов.

Позже стало известно, что вскоре на Украину поступят американские танки Abrams.