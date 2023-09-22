Запрет на экспорт бензина и дизеля из России введен бессрочно

Запрет на экспорт бензина и дизеля из России введен бессрочно, но в правительстве рассчитывают, что эту меру можно будет довольно быстро смягчить, поскольку рынок уже начал реагировать на ограничения.

"Это решение (запрет на экспорт – прим. ред.) позволит насытить биржу, насытить внутренний рынок и полностью закрыть ту нехватку, которая формировалась так называемыми "серыми экспортерами". <…> Ограничение введено бессрочно, мы рассчитываем, что эффект рынок почувствует достаточно быстро, далее наши действия будут зависеть от насыщения рынка и от результатов", - прокомментировал первый замминистра энергетики России Павел Сорокин решение властей.

Он добавил, что с начала этой недели стоимость 92-го бензина [на оптовом рынке] упала примерно на 10%, дизель сейчас "упал" на 2-3%.

Между тем, в регионах уже появились случаи закрытия АЗС, которые вынуждены работать себе в убыток. Даже если закупочные цены снизятся, розничный потребитель вряд ли быстро ощутит этот эффект, поскольку заправочные станции довольно длительный период работали с отрицательной маржой.