23 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В ОП РФ готовят новые ПДД, чтобы урегулировать движение пешеходов и электросамокатов

В Общественной палате (ОП) РФ состоялся круглый стол по вопросу изменения правил дорожного движения (ПДД) в части учета интересов и прав пешеходов, в том числе из-за распространения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности .
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В настоящий момент ПДД носят временный характер и действуют до 2029 года. Их нужно полностью утвердить заново. И в ОП РФ занимаются разработкой первоначального нового текста ПДД.

Как отмечает председатель Союза пешеходов Владимир Соколов, сейчас интересы пешеходов вторичны. В этом году началась ликвидация островков безопасности на пешеходных переходах, которые возвышались над дорогой. После этого возросло число сбитых людей.

Первый раздел будущего проекта ПДД будет касаться пешеходов. ОП РФ представит его на форуме "Сообщество" в октябре в Вологде. В частности, там пропишут обязанность родителей держать маленьких детей за руку, а собак — на коротком поводке. А пьяным пешеходам могут вообще запретить ходить по тротуарам. Также в первой главе ПДД могут появиться пункты об использовании наушников и передвижении маломобильных людей, в том числе инвалидов, мам с колясками и даже женщин на высоких каблуках.

В ПДД могут появиться и "профессиональные пешеходы", например курьеры, которые передвигаются на колесах с огромными мешками за спиной.

На тротуарах предлагается наносить разметку, чтобы выделить отдельную полосу для самокатов.

Штрафы для для пешеходов пока не планируют. На то, чтобы люди их приняли и привыкли, нужно немалое время, отмечает заместитель председателя Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с Общественной наблюдательной комиссией Александр Холодов.

Теги: правила дорожного движения, самокат, пешеход


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