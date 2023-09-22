23 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

В аэропорту Екатеринбурга нашли подозрительные шубы стоимостью 1,6 млн рублей

В Екатеринбурге таможенники выявили подозрительные немаркированные шубы. Их владельца установить не удалось.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, на складе грузового терминала аэропорта Кольцово инспекторы после выпуска товаров обнаружили 25 шуб без обязательных контрольных идентификационных знаков. На изделиях не было ни информации о стране и производителе, ни документов, подтверждающих декларирование. Имелся только лейбл QIUYIFUREN, принадлежащий производителю из Китая.

Получатель товара рассказал, что работает водителем у бизнесмена, который и приобрел шубы для продажи. Однако коммерсант все отрицал, заявив, что ничего не покупал и продавать не собирался. И вообще, водителя он этого не знает.

"Обязательная маркировка меховых изделий введена в августе 2016 года, чтобы предотвратить подделки и нелегальный ввоз в Россию таких товаров. Продажа этих изделий без специального контрольного знака запрещена. Маркировать обязаны либо производители, либо импортеры при ввозе товара на территорию РФ", - пояснил замначальника Уральского таможенного управления Виктор Аманов.

Экспертиза показала, что все шубы изготовлены из натурального меха: соболя, норки, и лисицы. Их общую рыночную стоимость оценили в 1,6 млн рублей. Поскольку собственник товаров не установлен, а декларировать шубы никто не будет, таможенники планируют добиваться их обращения в федеральную собственность.

Теги: шубы, таможня, аэропорт, Екатеринбург


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