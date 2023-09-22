На участке по добыче драгоценных металлов на Урале погиб рабочий

На Среднем Урале прокуратура организовала проверку в связи с гибелью монтера во время работ на электросетях.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось днем 20 сентября на участке по добыче драгоценных металлов (лицензионный участок россыпи рек Тулайка и Оленья). 39-летний электромонтер, находясь на опоре ЛЭП, выполнял работу по отцепке от нее проводов.

В момент перекусывания провода опора внезапно переломилась у основания. В результате электрик упал на землю вместе с опорой. Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства инцидента. В ходе проверки оценят соблюдение работодателем требований закона в сфере охраны труда и его безопасных условий.

Свою проверку также проводит Следственный комитет.

Как добавил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение об инциденте поступило в территориальный отдел полиции 20 сентября около 16 часов.

"На место происшествия сразу же был организован выезд полицейских как для установления всех деталей ЧП, так и для оцепления территории, чтобы не допустить иных происшествий, так как речь шла об инциденте на линии электропередач. В дальнейшем наработанные материалы местные стражи порядка передали нашим коллегам из СКР", - отметил полковник Горелых.