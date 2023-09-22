В Нефтеюганске правоохранители нашли стрелка, ранившего прохожего из пневматики

Правоохранители вычислили стрелка, ранившего прохожего и повредившего окна в многоэтажном жилом доме в Нефтеюганске.

Подозреваемым оказался 14-летний подросток. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления следственного комитета, в отношении парня возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия".

По версии следствия, днем 17 сентября подозреваемый выстрелил из пневматического пистолета из окна балкона квартиры дома №5 15 микрорайона, ранив проходящего по улице 19-летнего юношу. О произошедшем сообщила мать молодого человека в соцсетях. Также в соцсетях, одна из женщин, проживающая в доме №2 15 микрорайона, пожаловалась, что неизвестный стрелок повредил окно на балконе в ее квартире.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления. Пневматический пистолет изъят и приобщен к материалам дела.