23 Сентября 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: Reuters/Ints Kalnins/File Photo

Байден назвал дату начала поставок Украине танков Abrams

Президент США Джо Байден сообщил, когда на Украину поступят танки Abrams
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"На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину", - приводит РИА Новости слова Байдена, сказанные после переговоров с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее в США сообщали о смене планов на поставку танков. Так, вместо обещанных Abrams M1A2, Украина получит 30 Abrams M1A1. Решение объяснено тем, что технику более старой модификации доставят уже к осени без серьезных потерь в боевых возможностях, в то время как поставка M1A2 ожидалась только через год.

Теги: Abrams, Джо Байден, Владимир Зеленский, СВО


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