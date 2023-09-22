Байден назвал дату начала поставок Украине танков Abrams

Президент США Джо Байден сообщил, когда на Украину поступят танки Abrams

"На следующей неделе первые американские танки Abrams будут доставлены на Украину", - приводит РИА Новости слова Байдена, сказанные после переговоров с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее в США сообщали о смене планов на поставку танков. Так, вместо обещанных Abrams M1A2, Украина получит 30 Abrams M1A1. Решение объяснено тем, что технику более старой модификации доставят уже к осени без серьезных потерь в боевых возможностях, в то время как поставка M1A2 ожидалась только через год.