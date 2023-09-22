Прабабушки и прадедушки смогут становиться опекунами детей-сирот

Правительство России поддержало поправки, по которым прабабушки и прадедушки смогут стать опекунами несовершеннолетних сирот. Это даст им право на повышение пенсии (надбавка за опекунство составляет треть от фиксированной части пенсии). При этом депутаты Госдумы намерены внести в этот документ уточнение: прабабушки и прадедушки могут стать опекунами только если им еще не исполнилось 80 лет, передают "Известия".

Сейчас опекуном ребенка-сироты могут стать дяди, тети, братья, сестры, бабушки и дедушки.

Авторы законопроекта считают, что есть случаи, когда у ребенка есть, например, прабабушка, которой немногим больше 60 лет.