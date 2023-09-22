"Ремдизель" купил на торгах "Мотовилихинские заводы"

АО "Ремдизель" выиграло торги по продаже производственных мощностей производителя реактивных систем залпового огня типа "Град" и "Смерч" - ПАО "Мотовилихинские заводы", сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "РТ-Капитал" (входит в госкорпорацию "Ростех").

"В ходе процедуры банкротства ПАО "Мотовилихинские заводы" завершены торги по продаже профильного (стратегического) имущества, задействованного в основной производственной деятельности предприятия", - говорится в сообщении.

На торги заявился один участник с предложением 1,3 млрд руб. В течение месяца с даты подписания протокола об итогах торгов РФ имеет право заключить договор купли-продажи по цене предложения и на условиях конкурса.

В "Ростехе" подчеркнули, что сделано все, чтобы предприятие сохранило свой профиль и продолжило поставлять всю необходимую армии технику. Покупатель будет обязан сохранить целевое назначение имущественного комплекса "Мотовилихинских заводов" и имущества мобилизационного назначения, а также выполнять договоры должника, связанные с выполнением гособоронзаказа.

Отметим, что "Ремдизель" выпускает технику для эксплуатации в вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили линейки "Тайфун" разного класса и разной колесной формулы, а также бронемашина З-СТС.

"Мотовилихинские заводы" являются разработчиком и единственным в России производителем боевой и транспортно-заряжающей машин из состава реактивных систем залпового огня типа "Град", "Смерч" и их модифицированных версий "Торнадо-Г", "Торнадо-С", выпускают самоходные артиллерийские орудия "Нона-СВК", "Вена", буксируемые гаубицы "Мста-Б", минометы "Нона-М1" и другие артиллерийские системы.

С 2018 года предприятие находится в процедуре конкурсного производства, банкротство проходит под управлением "Ростеха". На момент введения конкурсной процедуры реестровая задолженность предприятия составляла около 17,6 млрд руб.