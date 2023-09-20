Лукашенко: в Петербурге не умеют обращаться с автобусами

Автобусы Минского автомобильного завода (МАЗ) горят в Санкт-Петербурге из-за неправильного обслуживания.

Как сообщил белорусский лидер Александр Лукашенко, возгорания связаны с безответственностью местных обслуживающих организации, говорится на официальном сайте главы государства. "Какая-то частная компания, люди, которые никогда не видели автобусов, взяли на себя обслуживание", — сообщил он.

Отмечается, что ни в Белоруссии, ни в других регионах РФ автобусы минского производства не горят. Обслуживание — "это не только гайку закрутить", проверки должны быть регулярными, тогда ничего гореть не будет, считает президент.

В Санкт-Петербурге регулярно загораются МАЗы, за 2023 год зарегистрировали более 10 случаев. Последний произошел в конце июля, тогда на Пулковском шоссе полностью выгорел автобус МАЗ.