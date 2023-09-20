20 Сентября 2023
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В России могут ввести единый критерий многодетной семьи

В России предлагается ввести единый критерий многодетной семьи.

Под него могут подпадать семьи, в которых родились и воспитываются трое и более детей. Мера будет действовать до достижения ими 18 лет. Соответствующий проект закона будет внесен в Госдуму РФ 20 сентября. Как заявил автор инициативы, глава фракции "Справедливая России — За правду" Сергей Миронов, соответствующий статус должна получать семья, в которой воспитываются трое и более детей до достижения младшим из них возраста 18-летнего возраста. Можно и старше. Например, до 23 лет, если в семье есть студенты вузов и техникумов, но такие решения должны приниматься на региональном уровне, указал депутат.

В связи с этим предлагается ввести единые социальные льготы для многодетных семей. Среди них — предоставление скидки в размере не ниже 50% на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, бесплатное обеспечение рецептурными лекарствами детей в возрасте до 6 лет, бесплатный проезд детей до 18 лет на внутригородском транспорте кроме такси, а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий.

В настоящее время в России нет единого критерия отнесения семей к многодетным, сообщают "Известия".

Как сообщалось ранее, в России статус многодетных получат все замещающие семьи вне зависимости от формы устройства ребенка. Как заявили в Минтруде, единый стандарт затронет свыше 2 млн семей с тремя и более детьми до 18 лет, либо до 23 лет при очном обучении.

Теги: многодетные семьи, дети


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