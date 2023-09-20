В России выписан первый штраф за использование личного автомобиля в такси

В России вынесен первый штраф за использование личного автомобиля в такси.

Таким образом, не выполнены требования нового закона о перевозках. Протокол был составлен на водителя в Башкирии, у которого отсутствовала цветографическая схема легкового автомобиля на кузове и фонарь на крыше. В "Объединении самозанятых России", в котором состоит более 70 тыс. перевозчиков, считают штраф неправомерным, так как машина использовалась в этот момент в личных целях, однако система это не учитывает. В организации подготовили обращение на имя министра транспорта России Виталия Савельева, чтобы не допустить нарушения прав самозанятых и их оттока из профессии.

Отмечается, что в момент остановки водитель не осуществлял деятельность по перевозке легковым такси, не находился на смене, а использовал свой автомобиль в личных целях - вез свою маму с дачи. Владельца автомобиля оштрафовали на 3 тыс. руб.

Как заявил глава Объединения самозанятых России Игорь Жмакин, ситуация требует вмешательство федерального центра, чтобы такие случаи не стали массовыми, сообщают "Известия".

Новый закон о такси вступил в силу 1 сентября. Он устанавливает ряд строгих требований и, как ожидается, приведет к росту цен на такси. По этой причине агрегаторы уже начали придумывать способы обходы закона. Один из них - формально оказывать не услугу такси, а аренду машины по другому тарифу