В России появится закон о посуточной аренде жилья

В России посуточную аренду жилья впишут в Жилищный кодекс.

Проект Минстроя об этом поддержало правительство. Статус посуточной аренды в настоящее время остается неясным, после того как в 2019 году в многоквартирных домах запретили размещать хостелы и мини-гостиницы. В документе предлагается прописать, что собственник жилья вправе сдавать его на основании договора найма, в том числе краткосрочного. При этом необходимо соблюдать права и законны интересов соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего имущества дома.

Как заявил аналитик "Народного фронта" Павел Склянчук, сдавать квартиру в аренду — неотъемлемое право собственника распоряжаться своей недвижимостью. По его словам, инициатива устраняет неопределенность в жилищном праве, которая возникла после запрета хостелов.

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов заявил, что официальное разрешение краткосрочной сдачи жилья позволит сделать рынок аренды более прозрачным и увеличить число налоговых поступлений в бюджет, сообщают "Известия".