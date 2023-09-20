Перечислены самые прибыльные вакансии для выпускников

20 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Перечислены самые прибыльные вакансии для выпускников

Стали известны вакансии с самыми высокими зарплатами для тех, кто недавно окончил вузы или колледжи.

Исследование провели СберНПФ и сервис по поиску работы и персонала "Работа.ру". Самые прибыльные позиции в транспорте и в логистике (75 тыс. руб.). В сегменте офисных служб и бизнес-услуг готовы платить 67 тыс., еще столько — в строительстве и недвижимости. Чуть ниже доход будет в производстве и в агропроме - 63 тыс. руб. При этом доход ниже среднего ожидает молодых соискателей в IT-сфере - 47 тыс. руб. В торговле новоиспеченным выпускникам предлагают один из самых низких уровней оплаты труда — всего 43 тыс.

Сегодня в России из-за кадрового дефицита эксперты фиксируют рост "рынка кандидата", а это значит, что компании готовы хорошо платить даже начинающим специалистам. Однако больше всего вакансий, по его словам, размещено в пользу соискателей без опыта и спецподготовки. Преимущественно речь идет о курьерах, операторах call-центров и администраторах. Несколько меньше объем предложений зафиксирован в торговле (21%). В транспорте и логистике, где студентам предлагают самые высокие зарплаты, сосредоточено лишь 15% от общего числа вакансий, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России треть дипломированных специалистов подрабатывают в сервисах доставки.

Теги: ваканчии, работа, выпускники


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.09.2023 02:02 Мск В России дипломированные специалисты подались в курьеры
Ранее 28.12.2022 14:57 Мск После забастовки курьеров "Яндекс.Еды" появился новый профсоюз
Ранее 20.12.2022 08:48 Мск Курьеры "Яндекс.Еды" объявили пятидневную забастовку

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети