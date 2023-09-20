Перечислены самые прибыльные вакансии для выпускников

Стали известны вакансии с самыми высокими зарплатами для тех, кто недавно окончил вузы или колледжи.

Исследование провели СберНПФ и сервис по поиску работы и персонала "Работа.ру". Самые прибыльные позиции в транспорте и в логистике (75 тыс. руб.). В сегменте офисных служб и бизнес-услуг готовы платить 67 тыс., еще столько — в строительстве и недвижимости. Чуть ниже доход будет в производстве и в агропроме - 63 тыс. руб. При этом доход ниже среднего ожидает молодых соискателей в IT-сфере - 47 тыс. руб. В торговле новоиспеченным выпускникам предлагают один из самых низких уровней оплаты труда — всего 43 тыс.

Сегодня в России из-за кадрового дефицита эксперты фиксируют рост "рынка кандидата", а это значит, что компании готовы хорошо платить даже начинающим специалистам. Однако больше всего вакансий, по его словам, размещено в пользу соискателей без опыта и спецподготовки. Преимущественно речь идет о курьерах, операторах call-центров и администраторах. Несколько меньше объем предложений зафиксирован в торговле (21%). В транспорте и логистике, где студентам предлагают самые высокие зарплаты, сосредоточено лишь 15% от общего числа вакансий, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что в России треть дипломированных специалистов подрабатывают в сервисах доставки.