20 Сентября 2023
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Фото: youtube.com/Минобороны Армении

Совбез ООН проведет заседание по ситуации в Карабахе

21 сентября пройдет заседание Совета безопасности ООН по ситуации с эскалацией в Нагорном Карабахе.

Как заявила в соцсети X официальный представитель МИД Армении Ани Бадалян, "требуется четкое осуждение и соответствующие действия".

МИД России призвал стороны конфликта "немедленно остановить кровопролитие" и боевые действия, сказано на сайте внешнеполитического ведомства.

Ведомство отмечает, что миротворцы выполняли свои задачи по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между сторонами, сейчас российский миротворческий контингент оказывает помощь гражданскому населению, в том числе медицинскую и помощь с эвакуацией.

В Карабахе количество погибших в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана возросло до 27.

Теги: Совбез ООН, Карабах


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