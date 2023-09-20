Россиянам и компаниям могут разрешить подавлять беспилотники

В настоящее время системы подавления беспилотных летательных аппаратов легально могут применять только силовые ведомства, однако вскоре это может измениться.

Госкомиссия по радиочастотам может разрешить использовать мощные и среднемощные антидрон-решения с разрешения силовых ведомств. Этот вопрос содержится в повестке заседания ГКРЧ, которое назначено на 27 сентября. Сейчас использование локальных систем для подавления радиосигнала незаконно для всех, кроме Минобороны и других силовых ведомств.

Госкомиссия собирается легализовать применение этих систем с разрешением от силовых структур, но не исключено, что с некими ограничениями. Еще весной предприятия ТЭКа и транспорта просили разрешить им использовать глушилки для беспилотников, чтобы избежать атак на объекты инфраструктуры.

Однако применение антидрон-систем может создать помехи для ТВ, сотовой связи и навигации, сообщают "Ведомости".