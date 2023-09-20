20 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Сбер повысил ставки для льготной ипотеки

Сбер изменил условия по некоторым ипотечным программам.

Как сообщает пресс-служба банка, с 20 сентября в связи с постановлением кабмина устанавливается единая ставка на все цели кредитования по льготным ипотечным программам. Кредитная организация отменяет действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации и устанавливает размер первоначального взноса в размере 20,1% по данным программам.

В результате по программе "Господдержка" минимальная ставка увеличится до 8%, по "Семейной ипотеке" – 6%, по "Ипотеке для ИТ" – 5%, а по "Дальневосточной ипотеке" и "Ипотеке по госсертификату" – до 2% при оформлении страховании жизни и здоровья. По одобренным до 19 сентября заявкам сохранены прежние условия.

Теперь размер минимального первоначального взноса для всех программ с показателем до 20% увеличится на 0,1%.

Ранее российское правительство повысило минимальный размер первоначального взноса по жилищным кредитам с господдержкой с 15% до 20%.

Как сообщалось ранее, работающих граждан России до 36 лет могут включить в программу "Дальневосточная ипотека", которая предлагает жилье под 2%.

Теги: Сбер, ипотека


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Ранее 18.09.2023 03:01 Мск Молодым россиянам предложили выдавать "дальневосточную ипотеку"
Ранее 12.09.2023 12:44 Мск Дальневосточная ипотека будет расширена

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