Сбер повысил ставки для льготной ипотеки

Сбер изменил условия по некоторым ипотечным программам.

Как сообщает пресс-служба банка, с 20 сентября в связи с постановлением кабмина устанавливается единая ставка на все цели кредитования по льготным ипотечным программам. Кредитная организация отменяет действие скидок на ставки за приобретение сервиса электронной регистрации и устанавливает размер первоначального взноса в размере 20,1% по данным программам.

В результате по программе "Господдержка" минимальная ставка увеличится до 8%, по "Семейной ипотеке" – 6%, по "Ипотеке для ИТ" – 5%, а по "Дальневосточной ипотеке" и "Ипотеке по госсертификату" – до 2% при оформлении страховании жизни и здоровья. По одобренным до 19 сентября заявкам сохранены прежние условия.

Теперь размер минимального первоначального взноса для всех программ с показателем до 20% увеличится на 0,1%.

Ранее российское правительство повысило минимальный размер первоначального взноса по жилищным кредитам с господдержкой с 15% до 20%.

Как сообщалось ранее, работающих граждан России до 36 лет могут включить в программу "Дальневосточная ипотека", которая предлагает жилье под 2%.