Московские власти опровергли сообщения о начале работы COVID-госпиталя в Коммунарке

Сообщение о возобновлении работы COVID-госпиталя в Коммунарке не соответствует действительности.

Как сообщает департамент здравоохранения Москвы, резервный госпиталь, состоящий из нескольких родеров, в Коммунарке в настоящее время не работает и не принимает пациентов. Все эти мощности находятся в резерве.

Отмечается, что внутри одного из родеров располагается дневной стационар, где оказывается амбулаторная помощь пациентам из групп риска в целях профилактики осложнений, сообщает РИА "Новости".

Ранее появились сообщения о том, что в Коммунарке запустили один ковидный родер — быстровозводимую конструкцию для приёма больных, из-за ожидаемой вспышки заболеваемости.