В Карабахе заявили, число погибших из-за обстрелов Азербайджана возросло до 27

В Карабахе количество погибших в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Азербайджана возросло до 27.

Как сообщил в соцсети X уполномоченный по правам человека в Нагорном Карабахе Гегам Степанян, среди них — двое мирных жителей. Раненых больше 200 человек. Данные не включают информацию о жертвах из Аскерана и Мартуни, поскольку с ними не восстановлена связь.

Из 16 населенных пунктов Аскеранского, Мартакертского, Мартунинского, Шушинского районов Нагорного Карабаха эвакуировано более 7 тыс. человек.

Под контроль азербайджанской армии перешло более 60 боевых позиций армянских вооруженных сил в Карабахе.